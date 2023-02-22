Katar depremzedeler için vadettiği konteynerlerden 1260'ını gönderdi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için taahhüt ettikleri 10 bin konteyner evden şu ana kadar 1260'ının sevk edildiğini açıkladı.

Sözcü Ensari, Katar Dışişleri Bakanlığında düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ensari, Katar'ın depremzedeler için taahhüt ettiği toplam 10 bin konteyner evden şu ana kadar 1260'ının depremden etkilenen bölgelere sevk edildiğini, bu hafta ve gelecek hafta 4 bin 845 evin nakledilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkent Doha'daki Education City (Eğitim Şehri) ve Aspire Park'ın, depremden etkilenenler için 50'den fazla mobil tuvalet sağladığına dikkati çeken Ensari, ayrıca Katar Hava Kuvvetlerinin de hava nakliye uçakları ile Ürdün ve Almanya'dan Türkiye'ye acil yardım taşınmasına katkıda bulunduğuna işaret etti.

Ensari, Katar Kalkınma Fonunun da Suriye'deki depremzedelere yardım etmek için Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerine desteğinin süreceğini belirtti.

Depremzedelere tüm malzemeleriyle birlikte büyük çadırların sevkiyatı amacıyla çalışıldığını kaydeden Ensari, bu çadırların depremzedeler için büyük barınaklar ve hastaneler olarak kullanılacağını söyledi.

Katar yardım kuruluşlarının Suriye ve Türkiye'ye yardım sağlama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ensari, bu yardımlardan faydalananların sayısının Suriye'de 1,3 milyonu, Türkiye'de ise 350 bini aştığını belirtti.

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 konteyner evi, kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.

Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.