Kate Middleton Buckingham resepsiyonunda Prenses Diana’nın tacıyla

Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda diplomatlara verdiği görkemli resepsiyonda Kate Middleton, 1997’de hayatını kaybeden eşinin annesi Prenses Diana’ya ait elmas tacı taktı.

Cambridge Düşesi Kate Middleton (37), Kraliçe Elizabeth’in (93) Buckingham Sarayı’nda verdiği Diplomatik Resepsiyon’da boy gösterdi.

Resepsiyon, her yıl Londra’da Kraliçe’nin, İngiltere’nin uluslararası ilişkilere atfettiği önemi göstermesi için düzenleniyor.

Düşes, eşi Prens William (37) ile birlikte davetlileri karşıladı ve onlarla tek tek ilgilendi.

Kraliçe, Kate Middleton ve Prens William’ın yanı sıra resepsiyonda hazır bulunan, Prens Charles (71) ve Cornwall Düşesi Camilla (72) da şık davete katılan 1000 kişinin büyük bir kısmıyla selamlaştı.

Gecenin en dikat çeken ismi, şıklığıyla Kate Middleton oldu. Alexander McQueen imzalı lacivert renkli kadife bir elbiseyle boy gösteren Düşes, gecede, Prenses Diana’nın tacını taktı.

Bu, Lady Diana’nın en sevdiği, Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı (Cambridge's Lovers Knot Tiara) isimli taçtı.

Üç çocuk annesi Middleton’ın stilinde bir başka dikkat çeken şey de elmas gerdanlık oldu.

Kraliçe’nin Middleton’a hediye ettiği gerdanlık, kendisine 1947'deki düğününde Haydarabad Nizamı tarafından hediye edilmişti.