banner22

Kazakistan’da yolcu uçağı düştü

Kazakistan’da yolcu uçağı düştü
banner30

Kazakistan’da Almatı yakınlarında 100 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazakistan’ın en büyük şehrinin Almatı yakınlarında 95 yolcu ve beş mürettebatı bulunan bir uçak düştü

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, “Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.” bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
CTP, 49. kuruluş yıldönümünü kutlayacak
CTP, 49. kuruluş yıldönümünü kutlayacak
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿