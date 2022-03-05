Kiev'den kaçış sürüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan binlerce kişi, Rusya bombardımanı nedeniyle ülkeyi terk etmek için tren istasyonuna akın etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, yaklaşan hava saldırısına dair uyarı veren siren sesleri ve ona eşlik eden patlama sesleri şehirde olağan hale geldi.

Gittikçe artan Rus bombardımanı, insanları Kiev'i terk ederek Ukrayna'nın batı bölgelerine doğru gitmeye zorluyor.

Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv'e trenle gitmek isteyen başta kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere çok sayıda Ukraynalı, evlerini ve sevdiklerini geride bırakarak tren platformunda kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin evcil hayvanlarını da yanlarına aldığı görüldü.

Lviv'de kendilerini neyin beklediğine dair hiçbir fikri olmayan insanlar, taşıyabildikleri kadarını alıp şehri olabildiğince hızlı terk etmeye çalıştı.

Kalabalık tren vagonlarına binerken bilet kontrolü yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 24 Şubat'ta başlayan savaşta bugüne kadar Ukrayna'da 227 sivil öldü ve 525 kişi yaralandı. Ancak Ukraynalı yetkililer ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

BM Mülteci Ajansı da 1,2 milyondan fazla insanın Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

Moskova ile Kiev arasında perşembe günü yapılan ikinci tur barış görüşmelerinde iki taraf, sivilleri tahliye etmek için insani koridorlar oluşturma konusunda anlaşmıştı ancak bu konuda henüz bir adım atılmadı.