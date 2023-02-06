Kırgızistan deprem nedeniyle 63 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gönderildi.

Acil Durumlar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, 63 kişilik arama kurtarma ekibini uğurlama törenine katıldı.

Arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan ekibin beraberinde iki özel eğitimli köpeğin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının, yakın zamanda Türkiye'ye insani yardım göndermek için hazırlık yaptığı belirtildi.