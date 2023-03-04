Kız arkadaşını öldüren Oscar Pistorius şartlı tahliyeyle serbest kalabilir

Oscar Pistorius'un avukatı, 10 yıl önce kız arkadaşını öldüren eski paralimpik sporcunun birkaç hafta içinde şartlı tahliyeyle serbest bırakılabileceğini söyledi.

31 Mart'ta Güney Afrika'daki şartlı tahliye kurulu, 2013'te Pretoria'daki evinde Reeva Steenkamp'ı kilitli bir banyo kapısından 4 kez vurarak öldürdüğü için hapse atılan sporcunun durumunu değerlendirecek.

4 adet yüksek kalibreli mermi ateşleyen Pistorius, duyduğu sesin eve zorla giren birisinden geldiğini sandığını ve bunun nefsi müdafaa olduğunu söylemişti.

Pistorius, cinayetten 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatı Julian Knight, "Şartlı tahliye kurulu bize duruşmanın 31 Mart 2023'te yapılacağını bildirildi. Bu bir iç süreç" dedi.

Geçen yaz Pistorius, şartlı tahliye talebinde bulunma sürecinin bir parçası olarak Steenkamp'ın babası Barry'le görüştü. Paralimpik sporcu serbest bırakılırsa, cezasının yarısından fazlasını çekmiş olacak.

Mağdur-fail diyaloğu olarak bilinen süreç, Güney Afrika'nın suçtan etkilenen tarafları bir araya getiren onarıcı adalet programının ayrılmaz bir parçası.

Haberlere göre görüşme, Pistorius'un ekimde Steenkamps ailesine yazdığı mektuptan sonra organize edildi. Bu mektubun Pistorius'un 2014'te görülen davadan bu yana aileyle kurduğu ilk temas olduğu düşünülüyor.

Bildirilenlere göre kendisini hapishanede ziyaret eden bir arkadaşı, Pistorius'un kız arkadaşının yaslı ailesinden kendisini affetmesini istediğini söyledi.

Ancak Barry ve eşi June, engelleme yetkileri olmasa da Pistorius'un serbest bırakılmasına itiraz ediyor.

Başarılı bir model, televizyon siması ve hukuk mezunu olan 29 yaşındaki Steenkamp, kendisini vurduğunda Pistorius'la sadece üç aydır bir ilişki içindeydi.

Knight, şartlı tahliye kararı verilmesi halinde 36 yaşındaki paralimpik sporcunun muhtemelen aynı gün ya da kısa süre sonra hapisten çıkacağını söyledi.

Karbon fiber protezleri nedeniyle "bıçak sırtı koşucusu" (blade runner) olarak bilinen, iki bacağı da kesilmiş olan Pistorius'un başvurusunun reddedilmesi halinde temyize gitmesi bekleniyor.

Güney Afrika'da suçlular cezalarının yarısını çektikten sonra otomatik olarak şartlı tahliye değerlendirmesine hak kazanıyor.

Televizyonda yayımlanan uzun yargı sürecinde Pistorius, ifadesini Steenkamp'ın ailesinden özür dilemek için kullanmış, mahkemede "Bu trajedi yaşandığından beri ailenizi düşünmediğim bir an bile olmadı" demişti.

Pistorius, 2016'da ilk olarak 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bunun çok hafif olduğunu söyleyen savcıların temyiz başvurusunun ardından ceza 13 yıla çıkarılmıştı.