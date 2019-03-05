Filipinler'de görülen kızamık salgınında yılın başından bu yana 215 kişi hayatını kaybetti.

Philippine Star gazetesinin Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yılbaşından bu yana 215 kişi yaşamını yitirdi ve vaka sayısı 14 bine yaklaştı.

Bakanlık verileri, 1 Ocak'tan bu yana kızamık vakası sayısının 13 bin 723 olduğunu, bunlardan 3 bin 234'ünün Calabarzon bölgesinde, 3 bin 68'inin ise başkent Manila ve çevresinde kaydedildiğini ortaya koydu. Yetkililer, kızamık vakalarının daha da artmasından endişe ediyor.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay salgın nedeniyle uyarılarda bulunarak ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda yer aldığı ifade edilmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.