Komada ikiz doğurdu

İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan ve 5 çocuk annesi Danielle Martin, koma sırasında ikiz bebek dünyaya getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. İrlanda'nın Belfast kentinde 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Danielle Martin, komadayken ikiz bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar, Martin’nin durumunun kötüleşmesi üzerine ikiz kız bebeklerin hayatından endişe etmeye başladı. Hamileliğinin büyük bölümünü hastanede geçiren ve komadan çıkarılan Martin, koronavirüsü yenerek, geçen hafta ikiz bebek dünyaya getirdi.

Beş çocuk annesi olduğu belirtilen Martin, dünyaya getirdiği Ava ve Amelia adında ikiz kız çocuklarıyla hastaneden taburcu olarak evine döndü. İngiliz medyasına konuşan Martin "Çok mutluyum, hem ölümden döndüm, hem de ikizlerim sağlıklı şekilde dünyaya geldi" dedi.