KOMİSYONU KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NE AYIRDIĞI BÜTÇEDE 358 BİN EURO’LUK GENİŞLETME YAPTI

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) talebi üzerine komiteye ayırdığı bütçede, maliyeti artan kimliklendirme çalışmalarının masraflarının karşılanması amacıyla, 358 bin Euro’luk bir genişletme yaptı.



Komisyon Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmede, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3 üyesine bütçe genişletme talebinin onaylandığını ve bunun istisnai bir durum olduğunu bildirdi.



Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon’un KŞK’ye 2018 yılı için yaptığı 2.6 milyon Euro’luk katkıya ek olarak yapılan bu bütçe genişlemesinin toplu mezarlarda kayıp kalıntıları birbiriyle karışmış karmaşık vakalarla ilgili artan DNA masraflarının karşılanması amacıyla kullanılacak.



KŞK Kıbrıs’taki kayıp aileleri adına, konuyla ilgili “açık ara en büyük bağışçı konumundaki” Avrupa Komisyonu’na 2006 yılından bu yana yaptığı bağışlardan dolayı minnetlerini sundu.



KŞK üyeleri 26 ve 27 Haziran tarihlerinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ile bir araya geldi. Üyeler ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Raportörü Juan Fernando López Aguilar, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi Başkanı Cecilia Wikström, Bütçe Komitesi üyesi Raimer Böge ve Güney Kıbrıs’tan 5 AP milletvekili Dr. Eleni Theocharous, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Costas Mavrides and Demetris Papadakis ile bir araya geldi