Korona virüsü belirti göstermeden bulaşıyor ve bulaşıcılığı gitgide artıyor

Çinli yetkililer ülkede 2 bine yakın kişiye bulaşan koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıkladı.

Çin Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, koronavirüsün kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ve hiçbir belirti göstermeyeceği bu süreçte de bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Xiaowei, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada birçok ülkeye yayılan yeni koronavirüse ilişkin pazar günü basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı, virüsün yayılışının hızlanmasının ve salgının devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Xiaowei'in "kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında değiştiği ve bu süreçte de bulaştığını" belirttiği yeni koronavirüs, bu yönüyle bir önceki koronavirüs SARS'tan ayrılıyor.

2002 - 2003 yılları arasında yine Çin'de ortaya çıkan SARS, iki yılda 800 kişinin ölümüne neden olmuştu. SARS, kuluçka döneminde insandan insana bulaşmıyordu.

Xiaowei ayrıca, ülkede hastalığın yayılmasını önlemeye karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılacağını ifade etti. Şimdiye kadar birçok kentte toplu taşıma araçlarını askıya alma, seyahat yasakları ve büyük etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler alınmıştı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE EN AZ 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya ulaştığı pazar günü geldi. Şu ana kadar virüsten en az 2 bin kişinin etkilendiği düşünülüyor.

Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Vuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı.

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tayland, Avustralya'nın da aralarında bulunduğu en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.

Çin pazar günü ayrıca, pazar, restoran ve çevrim içi ticaret platformlarında vahşi hayvanların satışını yasakladığını duyurdu.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.