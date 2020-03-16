Korona virüsü için geliştirilmeye başlanan aşı ilk defa denendi

Amerikalı yetkililer Corona virüsüne karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirilen aşının ilk denemesini bir gönüllü üzerinde yaptı.

Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan bilimadamları, rekor bir hızda geliştirilen aşının ilk klinik çalışmalarını başlattı.

Amerikan haber ajansı Associated Press’in (AP) haberine göre, küçük bir teknoloji şirketinde operasyonlar müdürü olarak çalışan ilk deneğe bir muayene odasında aşı enjekte edildi. Üç kişinin de sırada olduğu, toplamdaysa 45 gönüllüye birer ay arayla iki doz aşı uygulanacağı bilgisi verildi. AP ekibi de bu ilk aşı denemesi sırasında odadaydı.

43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller, ‘’Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat’’ diye konuştu. İki çocuk annesi olan Haller, bu deneye katılmasının çocuklarının da olumlu karşıladığını söyledi. Haller aşı olduktan sonra odadan çıkarken gülümseyerek ‘’Kendimi harika hissediyorum’’ dedi.

Çalışmanın başkanlığını yapan Dr. Lisa Jackson da, ‘’Biz şimdi Corona virüsü ekibiyiz. Bu acil durumda herkes yapabildiği ne varsa yapmayı istiyor’’ ifadesini kullandı.

Sağlık yetkililerine göre virüse karşı koruyucu bir aşı üretmek en az bir ile bir buçuk yıl sürebilir.

Aşının test çalışmalarına genç ve sağlıklı 45 gönüllü denek katılıyor. Deneklere yapılan aşı henüz virüs barındırmıyor. Amaçlanan, denenen aşıların endişe verici hiçbir yan etki göstermediğini kontrol ederek daha geniş kapsamlı testlere uygun zemin hazırlamak.

Bu önemli gelişme aslında, aşının güvenli olduğu ve işe yarayacağını kanıtlamak için insanlar üzerinde yapılacak klinik çalışmaların sadece başlangıcını oluşturuyor.

Çalışmayı finanse eden ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Anthony Fauci de, çalışma başarıya ulaşsa dahi, geniş ölçekte kullanılacak bir aşının hazır hale getirilmesinin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtti. Fauci, aşının kamu sağlığı açısından acil öncelik taşıdığını ve rekor bir hızda başlatılan bu yeni çalışmanın da bu hedefi başarma yolunda önemli bir ilk adım olduğunu kaydetti