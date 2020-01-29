Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi enfekte oldu?

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında hızla yayılıyor.

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Koronavirüs hakkında şimdiye kadar neler biliyoruz?

Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla Çin'deki ölü sayısının 132'ye yükseldiğini, ölenlerinin 100'ünün Hubei eyaletinde bulunduğunu açıkladı.

Resmi rakamlara göre Çin'de enfekte olan kişi sayısı 5 bin 997.

9 bin 239 da şüpheli vaka bulunuyor.

Tayland'da 14, Tayvan'da 8, Singapur ve Malezya'da 7, Japonya'da 6, Avustralya ve ABD'de 5, Güney Kore, Fransa ve Almanya'da 5, Kanada'da 3, Vietnam'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, Komboçya ve Sri Lanka'da 1 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Çin dışında ölüm bildirilmedi.

Vaka sayısı SARS'ı geçti

Dünya Sağlık Örgütü, salgının Çin için acil bir durum olduğunu ancak, henüz küresel bir sağlık acil durumu ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.

Ancak vaka sayısı 2002-2003 SARS salgınındaki vakaları şimdiden geçmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütüne göre SARS Çin'de 9 ay içerisinde 5 bin 237 kişiye bulaşmış, 349 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu