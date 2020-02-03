Koronavirüs için aşının bulunması 1 yılı bulabilir

Dünyada koronavirüs tedbirleri artarken hastalığın küresel salgın haline gelebileceği belirtiliyor.

New York Times'ın uzmanlara dayandırarak hazırladığı habere göre, virüs 2 metre öteye erişebiliyor ve bilinen gribin iki katı yayılma hızına sahip.

Ölümcüllük oranı düşük, ancak özellikle Çin'de virüsü taşıyıp hafif semptomlar nedeniyle hastaneye gitmediği için tespit edilemeyenler nedeniyle enfekte kişi sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Aşı için ise en az 1 yıla ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

2 günde 14 bin insana bulaştı

Her 5 koronavirüslü 2.5 kişiye bulaştırabilirken, normal gribe sahip her 5 kişi 1.3 kişiye bulaştırabiliyor.

Koronavirüs ilk döngüde 5 kişi, beşinci döngüde ise 368 kişiye bulaşmış oluyor.

Uzmanlar 2003'teki SARS'ın 8 bin olan en fazla bulaşma rakamına 60 günde ulaştığını, Wuhan tipi koronavirüsün ise 2 günde 14 bin insana bulaştığını belirtiyorlar.

Bu yüksek bulaşıcılık oranına karşın ölüm oranında yüzde üçün altındaki seviyesiyle normal gribin biraz üzerinde, domuz gribi ile neredeyse aynı.