Koronavirüs korkusunun zirve yaptığı Çin'de, market sahipleri brandanın arkasından alışveriş yapıyor

Çin'de 2 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak isteyen market çalışanları, müşterilere brandanın arkasından satış yapmaya başladı.

Ülkede kaydedilen bir görüntüde market çalışanları, ölümcül virüsten korunmak için brandanın arkasından satış yapmaya başladı.

Son 24 saatte Çin ana karasında 150 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgını, Çin halkını korkutmaya devam ediyor. Karantina altındaki insanların yürek burkan görüntülerinin yanı sıra karantinanın dışında yer alan insanların da ilginç görüntüleri dünya kamuoyuna yansıyor.