Koronavirüs, öpüşerek ya da direkt cinsel ilişkiyle bulaşır mı?

Koronavirüs ülkemize de giriş yaptığından beri vatandaşın kafasında birçok soru belirdi. Bu sorulardan biri de cinsel hayatla ilgili. Koronavirüs, öpüşerek ya da cinsel ilişkiyle bulaşır mı? İşte uzmanların cevabı...

Her gün koronavirüsten korunmak için neler yapıp yapmamamız gerektiği hakkında birçok şey duyup öğreniyoruz. Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs konusunda merak edilen konulardan biri de cinsellik oldu. Yüz, ağız, burun ve göz çevresine temiz olmayan ellerle dokunmanın çok önemli bir risk yarattığını bilen pek çok kişi, koronavirüs tehlikesi söz konusuyken cinsel ilişkiye girmenin de sıkıntı yaratıp yaratmayacağını merak ediyor.

Uzmanların ortak görüşüne göre, her alanda uygulanan 14 gün kuralına burada da uyulması gerekiyor. Eğer riskli bölgelerde bulunup döndüysek ya da beraber olduğumuz kişinin risk taşıdığını düşünüyorsak asla tensel ve cinsel temas kurulmaması gerekiyor.

New York Times gazetesi de koronavirüsün genellikle cinsel yolla yayılmadığını ifade ederek tehlike arz eden bir durumda öpüşmenin kesinlikle virüsü yayabileceği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni tip koronavirüs hakkında böyle bir tespitte bulunmak için erken olduğunu belirtti.

Bu konuyla ilgili bilgi veren Dr. Sinan Akkurt da şunları söyledi: "Koronavirüs direkt cinsel yolla bulaşmaz. Ancak yakın temasla bulaşabilme riski büyük olduğu için dokunma, öpüşme yoluyla yani dolayısıyla da cinsel yolla bulaşabilme ihtimali vardır. Virüsün kuluçka süresi göz önüne alındığında virüs taşıma ihtimali olan kişilerin 14 gün birbirine yaklaşmaması gerekiyor. Özellikle yurt dışından gelenler çok dikkatli davranmalı. Türkiye'de bildiğimiz henüz 5 vaka var, bu da Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemler sayesinde böyle.

Dolayısıyla yurt içindeysek ciddi bir sorun yok ama yine de dikkatli olmaya çalışacağız. Dezenfektan gibi alkol bazlı ürünleri cinsel organlara sürmek de son derece tehlikelidir çünkü bu ürünler yakıcıdır. Tahriş ederek daha fazla risk yaratabilir. Virüs ile sıkıntımız hızlı bir şekilde çoğalması yoksa öldürücülüğü diğer virüslere göre daha düşük. Bize düşen önlem alarak bulaştırıcılığını önlemek. Bugüne kadar alınması istenen önlemlerin nedeni de bu. Ülkece kalabalık ortamlardan uzak durup diğer önlemleri de aldığımız sürece ve havaların da ısınmasıyla birlikte kısa bir süre sonra bu konuyu hayatımızdan çıkaracağımızı düşünüyorum."