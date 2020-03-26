Koronavirüs salgını, İtalya'da 'haftalarca fark edilmedi'

Nature dergisinin internet sitesinde alıntılanan bir araştırmaya göre, koronavirüs İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde Ocak ayı başından itibaren yayılmaya başladı ancak tespit edilemedi. Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği İtalya'da, ilk yerel vaka 20 Şubat'ta ortaya çıkmıştı.

"İtalya'da salgın haftalarca fark edilmedi" başlığıyla duyurulan araştırma İtalya'da 6 bine yakın vakanın incelenmesiyle yapıldı. Araştırmaya göre, virüs önce Lombardiya'da tespit edildiğinde çoktan bölgedeki birçok kente yayılmıştı.

Araştırmacılar, virüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve kritik vakaların kısa sürede sağlık sistemlerinin kapasitesini zorlayacak seviyeye gelebildiğini belirtti. Araştırmada, "Covid-19'un yayılmasını ve sağlık sistemi için yıkıcı sonuçlarını kontrol altına almak için sıkı önleme stratejileri gerekiyor" denildi.

Nature dergisi için araştırmanın sonuçlarını yorumlayan İtalyan ISI Foundation Vakfı'ndan Michele Tizzoni de, bu araştırmada elde edilen bulguların özellikle salgının henüz çok yayılmadığı ülkeler için hayati önemde olduğunu söyledi. Tizzoni bu ülkelere, henüz virüsü yaygın olarak görmeseler de "hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

Lombardiya Bölge Başkanı: Fark edildiğinde çok geçti

İtalya'da koronavirüsten en ağır etkilenen bölge olan Lombardiya'nın Bölge Başkanı Attilio Fontana da bugün yaptığı açıklamada benzer şeyler söyledi. Fontana, virüsün bölgede 20 Şubat'ta "bir numaralı hastanın" tespit edilmesinden muhtemelen bir ay kadar önce yayılmaya başladığını söyledi.

Bölge Başkanı Fontana, "Bu nedenle virüs bu kadar yayılabildi ve fark edildiğinde artık çok geçti" dedi.