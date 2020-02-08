Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı

Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi. Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilen pangolinin pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını önlenemez bir şekilde yıkıma devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, dünden bugüne ölü sayısının 563'ten 638'e yükseldiği duyuruldu.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.

PULLARI VE ETİ İÇİN YASA DIŞI TİCARETİ YAPILIYOR

Reuters'ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre; pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor" denildi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilmesine rağmen, geçtiğimiz yıl 100 binden fazla pangolinin yasa dışı olarak avlandığı belirtiliyor.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler"canlı çam kozalakları" olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.