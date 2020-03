Koronavirüste dünyada son durum

İSPANYA'DA OHAL

İspanya'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 193'e yükseldi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in başkanlık ettiği toplantı sonrası OHAL kararı alındı.

İspanya'da hastane, eczane ve temel gısa maddeleri satan yerler dışındaki mağazaların kapatılacağı açıklandı.

FRANSA'DA 91 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 91'e yükselmesi üzerine, kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren kapatılmasına karar verildi.



Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon ile Corona virüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Philippe, virüsün hızlı yayıldığını ve bazı bölgelerde yoğun bakımda bulunanların sayısının ciddi anlamda arttığını belirtti.

Kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczane dışındaki tüm ticari mağazaların bu geceden itibaren yeni bir emre kadar kapatılacağını duyuran Philippe, insanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.



Philippe, toplu taşıma araçlarının durdurulmayacağını ve yarın düzenlenecek yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmediğini kaydetti.



Salomon da salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 12 artarak 91'e ulaştığını, vaka sayısının da son 72 saatte ikiye katlanarak 4 bin 500'e çıktığını söyledi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1441'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'de de virüs tespit edildi.

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.



Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.



Corona virüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

ABD'DE VİRÜSTEN ÖLEN SAYISI 49'A YÜKSELDİ

ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi. Böylece ABD'de Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.



New York Valisi Andrew M. Cuomo, New York Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki bir kadının yeni tip Corona virüsten tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yaşlı kadının daha önce solunum yetmezliği yaşadığı ve 3 Mart'tan bu yana New York Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Vali Cuomo, New York'ta şu anda teyit edilmiş 524 vakanın bulunduğunu kaydetti.



New York'taki ölüm vakası ile birlikte ABD'de Corona virüs salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.

PENTAGON RESMİ ZİYARETLERİ ASKIYA ALDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını durdururken, resmi ve yarı resmi tüm ziyaretleri de durdurma kararı aldı.

Bunun yanı sıra, bakanlık, ABD'deki personelin tüm iç hat seyahatlerini da yasakladı. Buna göre, çeşitli üslere görevlendirilmiş askerler dahi görev yerlerine gidemeyecek.

EKVADOR'DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.

Andramuno ayrıca 3 yeni coronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Covid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya’dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat’ta yapılan kontrolde Covid-19 taşıdığı tespit edilmişti.

MORİTANYA’DA İLK CORONAVİRÜS VAKASI

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart’ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip coronavirüs olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.

Moritanya’nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.

Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 189 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.

GUATEMALA'DA İLK VAKA

Bu arada bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala'da da ilk coronavirüs vakası görüldü.

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, coronavirüs taşıyan kişinin İtalya'nın kuzeyinden ailesiyle birlikte geldiğini söyledi. Giammattei, "Bu kişiyi ailesiyle birlikte uçaktan iner inmez hastaneye götürmüş olmamız sevindirici." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı da ülkede Covid-19 taşıyanların sayısının arttığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada biri başkent Bogota'da olmak üzere ülkede 3 yeni vakanın görüldüğü ve sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

ÇİN’DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 193 OLDU

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879’a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541’e çıktı.

Diğer yandan Çin’e gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen Covid-19 vakası 7 artarak, 95’e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise vaka sayısı 137’ye çıktı.

FİLİPİNLER'DE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Filipinler'de yeni tip corona virüs nedeniyle (Covid-19) mücadele çerçevesinde başkent Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.



Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, düzenlediği basın toplantısında, Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri dışarı çıkmalarının tavsiye edildiğini bildirdi.



Filipinler'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 98 vaka tespit edildi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI İKİYE KATLANDI

İngiltere'de sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre corona virüsten den dolayı 10 kişi daha öldü.

Bugün yapılan açıklamada yetkililer ölü sayısının 21'e yükseldiğini söyledi.