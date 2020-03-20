Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısının dünya genelinde 10 bini aştığı kaydedildi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.

Sitedeki verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden “en fazla can kaybının yaşandığı ülke” 3 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya’nın ardından “ikinci en fazla ölüm”, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle “en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke” olan İran’da ise bin 284 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.