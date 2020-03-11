Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre Korona virüsün semptomları, virüs kaynağı ile temasın ardından ilk beş günde ortaya çıkıyor, ancak kamu sağlığı uzmanları 14 günlük karantinanın gerekli olduğunu savunuyor.

Dünya genelinde yeni tip Korona virüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 115 bine yaklaşan ve ölü sayısı 4 bini aşan salgın ile ilgili ABD’li bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastalığın tedavisi ive kontolü için virüsün yapısını, semptomlarını ve kuluçka süresini ne olarak saptayabilmek büyük bir önem teşkil ediyor.

ABD’de bulunan John Hopkins Blomberg Kamu Sağlığı Okulu’ndan enfeksiyon uzmanları Korona virüsün kuluçka süresinin ortalama 5,1 gün olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, dünya genelinde uygulanan 14 günlük karantina süresinin gerekliliği de çalışmayla beraber kanıtlandı. Araştırmada, virüsle enfekte olan kişilerin yüzde 2,5’ten azının semptomları 2,2 gün, yüzde 97,5’inin, yani hastaların büyük bir çoğunluğunun ise semptomları 11,5 gün içerisinde gösterdiği belirtildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA DOĞRU BİR UYGULAMA

Daha önce kamu sağlığı uzmanları, 14 günlük karantina süresini tahminlerinden yola çıkarak belirlemişlerdi. Ancak John Hopkins Üniversitesi’nin verileri uygulanan karantina süresinin COVID-19 için doğru bir uygulama olduğunu gösterdi.

HER 10 BİN KİŞİDEN SADECE 101 TEKRAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, 14 gün boyunca karantinaya alınan her 10 bin kişiden yalnızca 101’inin tedavi olup ayrıldıktan sonra tekrar hastalığa yakalanabileceği öngörüyor.

Bloomberg Okulu Epidemoloji Bölümü’nden Profesör Justin Lessler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Halka açık verilere dayanarak yaptığımız araştırmaya göre 14 günlük karantina ve aktif izleme, bazı vakalar uzun dönemde kaçabilecek olsa da oldukça gerekli bir uygulama” ifadelerini kullandı

181 VAKA İNCELENDİ

24 Şubat’tan itibaren meydana gelen 181 Korona virüs vakasını inceleyen araştırmanın sonuçları Annals of tInternal Medicine dergisinde yayımlandı.