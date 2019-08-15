Kuş sürüsüne denk gelen Rus yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Rusya'da Ural Havayolları'na ait A321 tipi uçak 226 yolcusu ve 7 mürettebatla havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne denk gelince mısır tarlasına acil iniş yaptı. Olayda 1'i ağır 23 kişi yaralandı.

Rusya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında kuş sürüsüne denk gelince mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Ural Havayolları'na ait A321 tipi uçak 226 yolcusu ve 7 mürettebatla havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne denk geldi. Rus medyasının yayınladığı görüntülerde, uçağın havalimanı yakınındaki bir mısır tarlasına indiği görülüyor. Reuters haber ajansı, uçağı sağ salim indirmeyi başaran pilotun Rusya'da kahraman ilan edildiğini aktarıyor.

23 KİŞİ YARALANDI

Acil iniş sonucunda yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 23 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildiriyor.

Rus sivil havacılık yetkilileri, uçağın kara kutularının incelemeye alınacağını açıkladı.