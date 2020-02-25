Kuveyt koronavirüs nedeniyle 3 ülkeye uçuşları durdurdu

Kuveyt, koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore, Tayland ve İtalya’ya karşılıklı tüm uçuşları askıya aldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek amacıyla virüsün yayıldığı ülkelerle karşılıklı tüm uçuşları askıya aldı.

DGCA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Güney Kore, Tayland ve İtalya'ya giden ve bu ülkelerden gelen tüm uçuşlar koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uygun olarak askıya alındı” ifadeleri yer aldı.

DGCA, söz konusu ülkelerde 2 haftadan fazla kalan kişilerin Kuveyt’e girişine izin verilmeyeceğini, ülkeye dönen Kuveyt vatandaşlarının ise karantinaya alınacağını açıkladı.