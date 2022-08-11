Kuzey Kore'den Kovid-19'a karşı zafer ilanı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 29 Temmuz'dan bu yana ülkede yeni vaka tespit edilmediğini belirterek, Kovid-19'a karşı zafer kazandıklarını ilan etti.

Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, duyuruyu Pyongyang'da başkanlık ettiği salgınla mücadele konulu toplantı sırasında yaptı.

Kim, 29 Temmuz'dan itibaren Kuzey Kore'de Kovid-19 vakasının görülmediğini ilan ederek, "maksimum" düzeydeki acil salgın önleme sistemini normal seviyeye indirme kararı aldığını bildirdi.

Sağlık çalışanları ve bilim insanlarına yaptığı konuşmada varyantlara ve maymun çiçeği virüsüne atıfta bulunan Kim, Kovid-19'un ülkeye tekrar girmesini önlemek için sınır bölgelerinde daha katı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

- Kim'in kız kardeşi, Kovid-19 salgını sırasında kardeşinin ateşten mustarip olduğunu açıkladı

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jung, Kovid-19 salgını sırasında kardeşinin de "ateşten" mustarip olduğunu açıkladı.

Kim Yo-jung, kardeşi için, "Ateşten dolayı ağır bir hastalık geçirmesine rağmen, salgınla mücadele savaşı karşısında bakmak zorunda olduğu insanları düşünerek bir an bile dinlenemedi." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Yo-jong, ülkesindeki salgından Güney Kore'nin sorumlu olduğunu ve Kovid-19'un, iki ülkenin sınırından bırakılan broşürler yüzünden patlak verdiğini iddia etti.

Aynı zamanda ülke yönetiminde önemli pozisyona sahip Kim Yo-jong, broşürlerin gönderilmesini "insanlığa karşı suç" olarak niteleyerek, Kuzey Kore'nin "güçlü misilleme" yapabileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore ise iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek, reddetti.

Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez mayısta Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti. Sayısı belirtilmeyen vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.