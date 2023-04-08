Kuzey Kore nükleer kapasiteli "su altı dronu"nu yeniden test ettiğini duyurdu

Kuzey Kore nükleer kapasiteli "su altı dronu"nu yeniden test ettiğini duyurdu
banner94
banner90

Kuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip "su altı dronu"nu yeniden test ettiğini duyurdu.

banner91
Deneme, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın nükleer temsilcilerinin başkent Seul'da bir araya gelmesinden bir gün sonra yapıldı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Korece "tsunami" anlamına gelen "Haeil-2" adı verilen su altı dronunun deneme yapıldıktan sonra 71 saatten fazla su altında kaldığı belirtildi.

Dronun, liman kenti Tanchon yakınlarındaki sularda maket savaş başlığını başarıyla vurduğu ifade edilen haberde, silahın "ölümcül saldırı yeteneği" ile 1000 kilometre mesafedeki hedefleri vurabileceğini kanıtladığı kaydedildi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kolombiya'da yıl başından bu yana 95 ton kokain...
Kolombiya'da yıl başından bu yana 95 ton kokain...
  1. Dünya
﻿