Kuzey Kore nükleer kapasiteli "su altı dronu"nu yeniden test ettiğini duyurdu

Kuzey Kore, donanma gemilerini ve limanlarını yok etmek için tasarlanmış, denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip "su altı dronu"nu yeniden test ettiğini duyurdu.

Deneme, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın nükleer temsilcilerinin başkent Seul'da bir araya gelmesinden bir gün sonra yapıldı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Korece "tsunami" anlamına gelen "Haeil-2" adı verilen su altı dronunun deneme yapıldıktan sonra 71 saatten fazla su altında kaldığı belirtildi.

Dronun, liman kenti Tanchon yakınlarındaki sularda maket savaş başlığını başarıyla vurduğu ifade edilen haberde, silahın "ölümcül saldırı yeteneği" ile 1000 kilometre mesafedeki hedefleri vurabileceğini kanıtladığı kaydedildi.