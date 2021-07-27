Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları bir yıl sonra yeniden açıldı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının yeniden açıldığı duyuruldu.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında, kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için nisan ayından bu yana süren yazışmaların olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki resmi iletişim hatlarının aktif hale getirildiği belirtilerek, "Ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi" temenni edildi.

Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore'den yapılan resmi açıklamayı doğruladı.

Kuzey Kore hükümeti geçen yıl, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.