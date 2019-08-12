Lekima Tayfunu Çin'i vurdu: 28 ölü, 1 milyon kişi tahliye edildi

Çin'in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfunu'nda şu ana kadar 28 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Zhejiang eyaletinde 5 milyon kişinin tayfundan etkilendiği, bir milyon kişinin de evlerinden tahliye edildikleri bildiriliyor.

Tayfun dün sabah saatlerinde Tayvan ve Çin'in finans başkenti Şangay arasındaki Wenling'te etkili olmaya başladı.

Başta "süper tayfun" diye tanımlanan Lekima, karaya ulaşmadan önce biraz güç kaybetti, ancak saatteki hızı 187 kilometreyi bulan rüzgarlar oluşturdu.

Tayfun ardından yavaş yavaş kuzeye, Zheijiang bölgesine doğru ilerledi ve 20 milyondan fazla nüfusa sahip olan Şangay'ı geçti.

Şiddetli fırtına ve yağış, Zhejiang eyaletinde ekili alanlara ve 34 binden fazla eve zarar verdi. Devlet medyası şu ana kadarki ekonomik zararın yaklaşık 14.57 milyar yen (2.06 milyar dolar) olduğunu tahmin ediyor.

Tayfun şu an Shandong bölgesine doğru ilerliyor.

Şangay'da fırtına nedeniyle binden fazla uçak ve tren seferini iptal edildi ve 250 bin kişi tahliye edildi. Zhejiang bölgesindeki diğer yerlerden de 800 bin kişinin tahliye edildiği vurgluandı.

Ülke genelinde toplam iptal edilen uçuş 3200'ün üzerinde.

Bölgede 2,7 milyon hanenin de elektriksiz kaldığı söyleniyor.

Kurtarma görevlileri, yollarda sel suları nedeniyle mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için uğraşırken, ağaçların devrildiği ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydediliyor.

Şinhua Haber Ajansı'na göle yılın dokuzuncu tayfunu olan Lekima, yıllardır görülen en kuvvetlisi.

Uzmanlar, tayfunun saatte 15 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlediğini belirtti.

6 büyüklüğündeki bir depremin hemen ardından gelen tayfunun, toprak kayması riskini de artırdığı kaydediliyor.

Büyük Okyanus'ta etkin olan bir diğer tayfun da Krosa. Krosa Tayfunu, Mariana Adaları'nın kuzeyi ve Guam'da yoğun yağışlara yol açıyor. Tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlediği ve gelecek hafta Japonya'yı etkisi altına alabileceği tahmin ediliyor.