Libya'daki meşru yönetim komutanı Ammar: Rus paralı askerleri çekiliyor

Libya’nın yasal temsilcisi meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deste Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Halife Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin (Rus paralı askerleri) cephelerden çekildiğini belirterek, “Türkiye’den gelen teknik uzmanların anti-radar, hava savunma, radar sistemleri ve lojistik desteğini de memnuniyetle karşıladıklarını” söyledi.

Ammar, AA muhabirinin Libya’daki siyasi ve askeri gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak gece yarısı 00.00’dan geçerli olmak üzere Libya’daki taraflara yönelik ateşkes çağrısını UMH’nin memnuniyetle karşılık verdiğini aktaran Ammar, Hafter’in ise “başkentteki milislerle mücadele ettiği” gerekçesiyle bu çağrıyı kabul etmediğini belirtti.

Ammar, Hafter’in kendilerine yönelik milis suçlamasını reddettiklerini ve meşru hükümete bağlı güçler olarak sahada yer aldıklarının altını çizerek, “Asıl ortada bir milis gücü varsa, bu Hafter’in bizzat kendisi. Asıl milisleri üzerinden savaşan kendisi. Hafter, liderlik ettiği gruba 'Libya Ulusal Ordusu' diye isim koyuyor ama saflarında, Cancavid, Rus (Wagner) paralı askerleri, Sudanlılar, Mısırlılar, BAE’liler ve diğerleri var. Hafter’in ateşkesini reddetmesi bizim azmimizi artırdı.” diye konuştu.