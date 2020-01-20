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Libya’da petrol akışı durduruldu

Libya’da petrol akışı durduruldu
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Liderler Almanya’nın başkenti Berlin’de Libya Konferansı için toplanırken Libya’dan petrol sahalarının kapatıldığı haberi geldi.

Libya’da günde ortalama 400 bin varil petrol üreten iki petrol sahası kapatıldı. Libya’nın güneyindeki aşiretleri temsil eden bir grup, El Sahara ve El Feel petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu. İki sahanın kapatılması, Uluslararası Barış Zirvesi öncesi Libya’dan bütün petrol akışının durdurulması anlamına geliyor. İki petrol sahasından günde ortalama 400 bin varil petrol pompalanıyor.

Ülkenin doğusundaki petrol terminalleri de cuma günü kapatılmıştı. Hafter’e bağlı aşiretler, bölgedeki pek çok petrol terminalini ve güneydeki üretim sahalarını ele geçirmişti.

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