Los Angles’da yaklaşık 30 bin okul çalışanı 3 günlük grev başlattı, 500 binden fazla öğrenci etkilenecek

New York’tan sonra ABD'nin ikinci en büyük okul bölgesi olan Los Angeles şehrinde, okullarda eğitim destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık 30 bin kişi, 500 binden fazla öğrenciyi etkileyecek 3 günlük greve başladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası Yerel 99’a bağlı üyeler, yaklaşık bir yıldır süren görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine iş bırakma kararı aldı.

Okullarda öğretmen yardımcısı, okul servisi sürücüsü, kantin ve temizlik görevlileri gibi eğitim dışı alanda destek hizmeti veren sendikaya bağlı 30 bin üye, 3 günlük greve gitti.

Grevi, Los Angeles Öğretmenler Birliği Sendikası da destekliyor.

New York’tan sonra ülkenin ikinci en büyük okul bölgesi olan Los Angeles’taki grevin 500 binden fazla öğrenciyi etkileyeceği ifade ediliyor.

Los Angeles Okul Bölgesi Alberto Carvalho, sendikanın yeni maaş artışı tekliflerini içeren son dakika müzakerelerinin başarısız olmasının ardından gelen grev nedeniyle bugünden itibaren okulların kapalı tutulacağını açıkladı.

Carvalho, CNN’e yaptığı açıklamada, okul yönetiminin sendika ile iyi niyetle anlaşmaya çalıştığını öne sürerek, “Eğer bütün talepleri kabul etsek, okul sistemini iflasa sürükleriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sendika yetkilileri de, çalışanların ortalama maaşının yıllık 25 bin dolar olduğunu ve çoğunun yarı zamanlı çalıştığına dikkati çekerek, "adil ücret artışı, daha fazla tam zamanlı çalışma, saygılı muamele ve daha iyi öğrenci hizmetleri için daha fazla personel alımı" istediklerini duyurdu.

Los Angeles’ta en son 2019’da öğretmenler sendikası, maaş artışı ve daha iyi koşullarda çalışma talepleri için 6 günlük greve gitmişti.