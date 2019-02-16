Lotodan 1 milyon sterlin kazanan talihli ikramiyeyi böyle aldı

Lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jamaikalı kişi, kimliği bilinmesin diye ikramiyeyi almaya korku filmi 'Scream' serisindeki "Ghost face/Hayalet Yüz" kılığında gitti.

Jamaikalı Süper Loto milyoneri, dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan memleketinde başına bir şey gelmesin diye tam 54 gün boyunca kimliğini gizledi.

Ortaya çıkmaya karar verdiğinde ise bir takma isim belirledi ve 'A. Campbell' olarak kameraların karşısına çıktı. Ödülünü almaya gelirken Scream filminin maskesini taktı, uzun bir parka ve siyah eldiven giydi.

Küçük işletme sahibi olduğunu söyleyen adam, "Güzel bir ev almak istiyorum. Henüz bulamadım, ama yakında bir tane arayacağım. Parayla uğraşmayı severim. Yani paramı artıracak şeylere bakıyorum. Çünkü para kazanmayı seviyorum. Küçük bir işim var, büyütmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.