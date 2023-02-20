Lübnan'da "resmi kurla dolar alamayan" belediye işçileri, Merkez Bankasına saldırdı

Lübnan'da, Merkez Bankasından "resmi kur ile dolar alamayan" belediye işçileri, banka şubesine saldırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki farklı vilayetlerden gelen belediye işçileri, Trablusşam kentindeki Lübnan Merkez Bankası şubesi önünde toplandı.

Yüzlerce belediye işçisi, kamu çalışanlarına tanınan "imtiyaza sahip" olmadıkları gerekçesiyle dolar alamamalarına tepki gösterdi. Banka çalışanlarının işbaşı yapmasına izin vermeyen eylemciler, bankanın giriş kısmını ateşe verip, şubeye taş attı. Olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekibi büyümeden yangını söndürürken, güvenlik güçleri de bölgede önlem aldı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından banka önündeki eylemci işçiler dağıldı.

Lübnan Merkez Bankası, karaborsadaki dolar kurunun çok altında, ülkenin bazı kamu çalışanları, iş insanları, ithalat ve ihracat yapan yetkili şirketlere resmi kur üzerinden dolar satıyor.

Kamu personeli ve ithalat-ihracat firmaları, belirli bir limite kadar normalde karaborsada 76 binden işlem gören 1 ABD dolarını, Merkez Bankasında 44 binden alabiliyor. Bu yüzden ülkedeki birçok memur, "bu imtiyaza" sahip olmanın yollarını arıyor.

Lübnan medyasında, Merkez Bankasından ucuz dolar alanlardan bazılarının daha sonra bunu karaborsada satarak kazanç sağladığı iddia ediliyor.

- Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 76 bin lira seviyesinden işlem görüyor.