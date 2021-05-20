Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Aşağı Celile ve çevresindeki bölgelerde roket sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Atılan roketlere karşılık İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Lübnan'daki bazı yerleri hedef aldığı aktarıldı.
Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.