Lübnanlılar bankalardaki mevduatlarına bir yılı aşkın süredir ulaşamıyor

Lübnan'da mali kriz nedeniyle 2019'da başlayan protestoların ardından, döviz hesaplarından haftalık 200-300 dolar çekebilme limiti getiren bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlayınca söz konusu hesaplardaki mevduatların çekilmesini tamamıyla durdurdu ve Lübnan lirasına da limit koydu.

Ekonomik kriz nedeniyle likidite sorunu yaşayan Lübnan bankaları, sermayenin yurt dışına çıkışının önüne geçme gerekçesiyle halkın mevduatını yaklaşık bir buçuk yıldır alıkoymuşken, milyarlarca doların ülkedeki yöneticiler tarafından yurt dışına transfer edildiği iddiaları kamuoyunda büyük kızgınlık yaratıyor.

Lübnanlı ekonomistler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, ülkede faaliyet gösteren bankaların, müşterilerine ait paraları Merkez Bankasına verdiğini ve Merkez Bankasının da bu mevduatları, borçlarını ödemekten aciz olan devlete borç olarak sunduğunu ifade etti.

Ülkede aynı anda 3 ayrı kur işliyor

Lübnan'daki Mevduat Sahipleri Birliği kurucu üyesi avukat Diyna Ebu Zur, ülkedeki ekonomik krizin 17 Ekim 2019'daki kitlesel protestolarla gün yüzüne çıktığına işaret ederek, "Lübnan'da faaliyet gösteren bankalar, dövizin olmaması nedeniyle krize girdi ve bu nedenle dolar hesaplarındaki mevduatları ödeyemez hale geldi." dedi.

Bankaların durumu idare etmek üzere döviz mevduat hesaplarına kısıtlamalar getirdiğini ve söz konusu kısıtlamaların, Lübnan lirası hesaplarını da kapsayacak şekilde aşamalı olarak genişletildiğini belirten Ebu Zur, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin hükümet ile yürüttüğü para politikaları sonucunda halihazırda halkın Lübnan lirası hesaplarından bile paralarını çekemeyecek duruma geldiğini söyledi.

Halkın döviz ve yerel para birimiyle olan hesaplarındaki mevduatlarına ulaşamamasının hiçbir yasal dayanağı olmadığını kaydeden Ebu Zur, "Ülkede şu anda 3 ayrı kur işliyor. Biri Merkez Bankasının 1500 olarak belirlediği resmi kur, bankaların (3900) belirlediği bir kur ve karaborsada (9300) işlem gören bir kur var. Dolayısıyla bankalardan çekilen mevduatlar bile farklı kurlar nedeniyle ciddi kesintilere maruz kalıyor." diye konuştu.