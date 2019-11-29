Macaristan ‘fazla eş cinsel bulduğu için’ Eurovision’dan çekildi

Macaristan’ın Eurovision 2020’ye katılmayacağına dair ortaya atılan iddialar doğru çıktı.

Başbakan Viktor Orban hükümeti, Macaristan’ın yarışmada yer almayacağını duyururken, kararın nedenine dair ise açıklama yapmadı. Fakat ülke içinde kararı eleştirenler, yarışmanın sağcı hükümet ve medya patronları tarafından ‘fazla eş cinsel’ bulunduğunu öne sürüyor.

Eleştirilerin odak noktasında ayrıca Macaristan’da hem hükümet hem de medya kanadında giderek “yükselen homofobik nefret söylemleri” var.

Macaristan Parlamento Başkanı ve Fidesz Partisi’nin kurucularından László Kövér’in geçtiğimiz aylarda bir seçim etkinliğinde eş cinsel eşlerin, evlat edinmesinin pedofiliyle eşdeğer olduğunu söylemesi, aynı zamanda “hükümet yanlısı” televizyon kanalında bir yorumcunun, Eurovision’a “eş cinsel filo” şeklinde atıfta bulunması ve yarışmaya katılmamanın ülkenin ruh sağlığı açısında daha faydalı olacağı yönündeki açıklaması da ülkede yükselen homofobik seslere örnek olarak gösteriliyor.

Devlet televizyonunda Eurovision’a ‘eş cinsel filo’ göndermesi

Macar devlet televizyonu MTVA içinden bir kaynak, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada çekilme adımı adına resmi bir neden belirtmese de, çalışanlar arasında yarışmanın “LGBT kültürüyle olan ilişkisinin hükümetin kararında etkili olduğu” görüşünün yaygın olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Macaristan’da medyanın hükümetle yakından bağlantılı olduğu belirten bir muhalefet partisi milletvekili de meclis’te yaptığı konuşmada, hükümetin Eurovision’dan çekilme nedenini sordu. Hükümet kanadı ise bunun kamu medyası tarafından hükümet etkisi olmadan alınmış bir karar olduğunu dile getirdi. Ancak muhalif milletvekilleri, ülkede hükümet yanlısı televizyon programlarında aksi yönde iddiaları doğrulayan konuşmaların yapıldığını dile getiriyor.

Daha önce de Macar web sitesi index.hu, kamu medyasından isimsiz bir kaynağın, çekilme sebebi olarak “hükümetin Eurovision’u fazla eşcinsel” bulunduğu yönündeki iddialarını alıntı yaparak manşetine taşımıştı.

‘Sert’ göçmen politkası ve aşırı sağ eğilimleriyle tanınan Orban hükümeti, ‘köle yasası’ olarak adlandırılan yeni çalışma yasası nedeniyle uzun süredir protesto ediliyor. Hükümet ise protestolara önlem olarak devlet televizyonlarına gösterilerle ilgili yayın yasağı getirmişti.