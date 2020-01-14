Macaristan’da kuş gribi paniği: 53 bin hindi itlaf edildi

Macaristan’da kuş gribi nedeniyle virüsün tespit edildiği Acs kentindeki 53 bin 500 hindi itlaf edildi.

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi’nin açıklamasında, yapılan incelemelerde Macaristan-Slovakya sınırında bulunan Acs kentindeki çiftliklerde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı belirtildi.

Kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılmasının zorunlu kılındığı, virüsün tespit edildiği Acs kentindeki 53 bin 500 hindinin itlaf edildiği ve hayvan nakliyatının da kısıtlandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde de Polonya’da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef olmuştu.