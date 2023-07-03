Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın

Fransa’da 17 yaşındaki Cezayirli Nahel’in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından sular durulmuyor.

Ülke genelinde olaylar devam ederken, Nahel'in büyükannesi Nadia Fransız televizyonuna konuştu.

Protestoculara "sükunet çağrısında" bulunan Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma seferleri iptal edildi

Pek çok kente yayılan gösterilerde, araçlar ateşe verildi, binalar hedef alındı.

Öfkeli göstericiler polisle çatıştı.

Olayların tırmandığı Marsilya'da eski model koleksiyon araçların bulunduğu bir garaj yağmalandı, onlarca araba çalındı.

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

Kentte gösteri düzenlemek yasaklandı, toplu taşıma seferleri de yerel saatle 18.00'den itibaren iptal edildi.

Polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı

Gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Şanzelize Caddesi tahliye edildi

Fransız polisi Paris'teki ünlü Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti.

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, uyudukları sırada evine yapılan saldırıda eşi ve çocuklarının yaralandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından, evinin önünden görüntü paylaştı.

Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı da, tüm belediye başkanlarını ve halkı belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı.

Macron, ülkede düzenin sağlanması için hükümete talimat verdi

Ülkede düzenin yeniden sağlanması için, OHAL dahil her tülü seçeneğin masada olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

Ülke genelinde yine 45 bin polis ve jandarma olayları önlemek için görev başında..

10 kentte gece sokağa çıkma yasağı sürüyor, birçok bölgede toplu ulaşım durduruldu.

Protestoların ilk gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bine yaklaştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, düzenlediği güvenlik toplantısında yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa'da şiddete dönüşen olaylar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı. Lozan'da 7 kişi gözaltına alındı.