Macron "Sarı Yelekliler" isyanını durduramıyor

Fransa'nın başkenti Paris hafta sonu savaş alanına döndü. "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için bir kez daha sokaktaydı. Üç haftadır süren protestolar Cumhurbaşkanı Macron ve hükümete karşı isyana dönüştü.

Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu yaşanan gösterilerde otomobiller ateşe verildi.

Lüks mağazalar yağmalandı; evlerin, kafelerin camları kırıldı. Olaylar sırasında, kentin simgelerinden "Zafer Takı"na da zarar verildi.

Anıtın üzerine "Macron istifa" ve "Sarı Yelekliler zafer kazanacak" sloganları yazıldı.