Macron'un gerektiğinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği açıklaması tepkilere yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklaması tepkilere neden oldu.

Boyun Eğmeyen Fransa partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un açıklamalarına ilişkin haberi alıntılayarak, Fransız Cumhurbaşkanını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetti.

Fransız milletvekili Olivier Marleix de "Sosyal medya ağlarına erişimi kesmek? Çin, İran, Kuzey Kore gibi mi ?" ifadesini kullanarak, Macron'un bu söylemleriyle dikkatleri başka yöne çekmek istediğini ileri sürdü.

Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda da Macron'a tepki gösterildi.

Twitter'da çok sayıda takipçisi bulunan kullanıcılardan biri, "Macron bir yandan her şeye karar vermek istiyor ama hiçbir şeyden de sorumlu olmak istemiyor. Görevinin esasını çok iyi anladığını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Bir başka kullanıcı da "Macron kontrolü tamamen kaybetti. Fransa, Rusya için kazdığı çukura düştü." yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da "Çin'e biletimi alıyordum, ancak bizde diktatörlük varken neden gideyim." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un sosyal medya sansürüne yönelik bu çıkışı ülke basınında da en çok konuşan konulardan oldu.

- Macron ne demişti?

Macron, dün Elysee Sarayı'nda, 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların yaşandığı şehirlerin belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş, burada yaptığı konuşmada, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." demişti.

- Senato, sosyal medyada içerik kaldırmaya ilişkin tasarıyı görüşüyor

Fransa Senatosu'nda bu hafta dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülüyor.

Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.

"Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklenerek yetkili idari makamların, kamu düzeni ile kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımları 2 saat içinde kaldırmalarına ve söz konusu içeriklere erişimi engellemelerine imkan tanınacak.

Tasarı, bu emre uymayanların 1 yıl hapis cezası ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Tasarı, 7 Temmuz'a kadar Senatoda görüşülecek.

- Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.