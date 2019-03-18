Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da ABD destekli muhalefetin 2 aydan fazla süredir rahat nefes aldırmadığı Devlet Başkanı Maduro, kabinesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Maduro'nun tüm bakanlardan görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istediği bilgisini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez duyurdu.

Rodriguez, sosyal medya paylaşımında, "Devlet Başkanı Maduro bütün kabineye köklü bir yeniden yapılandırma gereği görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istedi." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.

Kaynak: AA