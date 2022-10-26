Malezya'da mağarada mahsur kalan 30 kişilik film ekibi kurtarıldı

Malezya'nın Perak eyaletindeki Gua Tempurung Mağarası'nda sel nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan 30 kişilik film ekibinin kurtarıldığı bildirildi.

İtfaiye ve Kurtarma Dairesinden bir yetkili, yaptığı açıklamada, grubun bugün yoğun yağışın ardından ana girişin kapanması üzerine mağarada mahsur kaldığını söyledi.

Olayla ilgili yerel saatle 16.04'te imdat çağrısı aldıklarını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmaları için mağaraya itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

İtfaiye yetkilisi, "30 kişilik ekibin tamamı 17.45 sularında mağaradan güvenli bir şekilde kurtarıldı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı." şeklinde konuştu.

Ekibin, mağarada Hong Kong yapımı bir film çektiği öğrenildi.

Gua Tempurung Mağarası, Malezya yarımadasındaki en uzun ve en büyük kireç taşı mağaralarından biri olarak biliniyor.