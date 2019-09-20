Malezya’daki hava kirliliği, evlere yemek siparişini yüzde 40 arttırdı

Malezya’da orman yangınları sebebiyle bir aydan fazladır etkisini gösteren hava kirliliği, eve yemek siparişi hizmeti veren uygulama ve firmalara kar ettirdi.

Malezyalı The Star gazetesinde yayınlanan habere göre, hava kirliliğinin risk oluşturduğu kentlerde, halkın açık hava faaliyetlerini azaltması nedeniyle restoranların müşteri sayısı oldukça azaldı.

Duman bulutlarının etkili olduğu Penang kentinin en meşhur restoranlarından Nasi Kandar Line Clear’ın sahibi Sahubar Ali Mohd Hanibah, gazeteye verdiği röportajda son bir aydır günde sadece birkaç müşterinin mekana uğradığını söyledi.

Normal zamanlarda restoranda gece saatlerine kadar yer bulunamadığını dile getiren Sahubar Ali, “İnsanlar yetkililerin uyarısını dikkate alıyor ve yemekleri eve sipariş etmeyi tercih ediyor. Bu durum bizim açımızdan çok kötü.” dedi.

Şehirdeki meşhur bir tatlı dükkanının sahibi Koay Beng Tatt da hava kirliliği başladığından bu yana tatlı satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü kaydetti.

Koay, “Hava temiz olduğu zamanlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oldu ama şimdi kirlilik nedeniyle herkes evinde oturuyor.” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK YEMEK SİPARİŞLERİ YÜZDE 40 ARTTI

Restoranlar, Malezyalıların sokağa çıkmamasından olumsuz etkilense de evlere yemek siparişi ileten firma ve uygulamalara yönelik talepte adeta patlama yaşandı.

Malezya’da en çok kullanılan yemek sipariş uygulamalarından DeliverEat’in kurucu ortaklarından Leong Shir Mein, hava kirliliği başlayana kadar günlük ortalama sipariş sayısının 8 bin olduğunu ve hava kirliliğinden sonra bu rakamın yüzde 40 artarak 11 bine çıktığını belirtti.

Leong, halkın yemeğe daha fazla para ödeme pahasına sağlığını düşündüğüne dikkati çekerek, “Kimse uzun süre dışarıya çıkarak sağlığını riske atmak istemiyor. Bu yüzden internetten sipariş yöntemi daha uygun.” diye konuştu.

Malezya’nın güney kesimleri ile Endonezya’nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.