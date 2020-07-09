Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz salı günü canlı yayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Bolsonaro, iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkarmıştı. Bolsonaro'nun korona virüs taşımasına rağmen maskesini çıkarmasına Brezilya Gazeteciler Birliği tepki gösterdi.

"ÜLKE HALK SAĞLIĞINA KARŞI AÇIK SUÇ OLUŞTURAN SORUMSUZLUĞA SEYİRCİ KALAMAZ"

Birlik, gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle Bolsonaro'ya dava açılacağını bildirdi. Birlik Başkanı Paulo Jeronimo de Souza, "Ülke sorumsuzluğun ötesinde ve halk sağlığına karşı açık suç oluşturan bu davranışlarına seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'nun basın açıklamasının ardından CNN Brasil muhabiri Leandro Magalhaes'e test yapıldığı ve evden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

"CEZA KANUNUN 131. VE 132. MADDELERİNİ İHLAL ETTİ"

Kongre üyesi Marcelo Freixo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başkan, koronavirüs olduğunu duyurduğu röportaj sırasında maskesini çıkararak Ceza Kanunu'nun 131. ve 132. maddelerini ihlal etti" dedi. Freixo, Bolsonaro'nun söz konusu yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu bildirdi.

KENDİSİYLE TEMASTA BULUNANLARA TEST YAPILDI

Koronavirüsü "basit bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro'nun testinin pozitif çıkmasının ardından kendisiyle temasta bulunanlara da test yapıldı. Hükümet Sekreteri Luiz Eduardo Ramos, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Genelkurmay Başkanı Braga Netto'nun testinin negatif çıktığı aktarıldı. Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Savunma Bakanı Fernando Azevedo ve Hükümet Genel Sekreteri Jorge Oliveira'nın ise test sonuçları bekleniyor.