Meghan Markle ve Prens Harry’nin artık kendi Instagram hesapları var

Sussex Dükü ve Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry, dün herkesi şaşırtan bir harekete imza attı. Çift, kendi Instagram hesaplarını açtı...

Dün akşam Kensington Sarayı’nın resmi instagram hesabından yapılan bir duyuru, herkesi şaşkına çevirdi. Hesapta, Meghan Markle ve Prens Harry’nin artık ‘Sussex Royal’ adında bir Instagram hesapları olduğu bilgisi verildi.

Yakın zamanda Kensington Sarayı’ndan ayrılacak olan çiftin, tamamen kraliyetten kendilerini soyutladıkları ve kendi krallıklarını kurdukları yönünde yorumlar yapıldı. Hatta pek çok kişi ‘Meghan’ın taht oyunları başladı’ gibi mesajlar verdi…

Çünkü kraliyetin ‘The Royal Family’ hesabı dışında, Prens William ve Kate Middleton’ın hesapları ‘Kensington Royal’ var ve söylentiye göre Harry ve Meghan bu hesaplara dahil olmak istememiş… ‘Sussex Royal’ hesabının şu an 2 milyon takipçisi var…