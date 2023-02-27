Meksika'da 100 bin kişi seçim sistemindeki değişiklikleri protesto etti

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un seçim sisteminde yapmak istediği değişiklikler pazar günü başkent Meksiko City'de protesto edildi.

Meksika'nın başkenti Meksiko City’deki Zocalo Meydanı'nda toplanan göstericiler, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ulusal seçim kuruluna yönelik reform planını protesto etti.

Protestoculara göre, başkentte 500 bin kişilik bir yürüyüş düzenlendi. Yerel yönetim ise bu sayıyı 90 bin olarak açıkladı.

Tartışmalara yol açan yasa, Ulusal Seçim Kurumu'nun bütçesinde ve çalışan sayısında büyük bir kesintiye yol açıyor.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu kurumun “partizan” bir şekilde hareket ettiğini öne sürüyor.

Düzenlemeye karşı çıkanlarsa bunun demokrasiye bir saldırı olduğunu, Yüksek Mahkeme’nin anayasaya “aykırılık” gerekçesiyle iptal etmesi gerektiğini savunuyor.

Mexico City'deki yürüyüşte Reuters’a konuşan protestocu Veronica Echevarria “Demokrasimizi savunmak için savaşıyoruz” dedi.

Meksika’da Senato bu yasayı çarşamba günü onaylamıştı.

Ulusal Seçim Kurumu, oylamanın ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, reformun, kurumun kampanya finansmanı kurallarını ihlal eden adaylara ve partilere uygulayabileceği yaptırımları zayıflatarak 'seçimlerin eşitliğini ve şeffaflığını riske attığını' ifade etmişti.