banner22

Meksika'da Fidye İçin Kadın Avukatı Kaçıran Youtubera 50 Yıl Hapis Cezası

Meksika'da Fidye İçin Kadın Avukatı Kaçıran Youtubera 50 Yıl Hapis Cezası
banner32

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde Şubat 2018'de 5 arkadaşıyla bir kadını kaçırıp fidye isteyen youtuber German Abraham Loera Acosta'ya 50 yıl hapis cezası verildi. 

BBC'de yer alan habere göre, iki yıl önce 33 yaşındaki kadın bir avukatı kaçıran 6 kişiden biri olan Acosta, 50 yıl hapse mahkûm edildi. 

Hapis cezasına ek olarak gruba 25 bin dolar para cezası verildi. 

Kaçırma olayında Acosta, kadını serbest bırakmak için 103 bin dolar değerindeki Bitcoin'i fidye olarak istemişti.

Polis, iki gün sonra düzenlediği operasyonda kadını kurtarmıştı. 

Eskiden bir pazarlama ve tasarım şirketinde çalışan Acosta, YouTube üzerinden pazarlama ve işletme üzerine yayınlar yapıyordu. Çeşitli yerlerde konuşmalar yapan Acosta, Barış için Genç Liderler Dünya Zirvesi'ne katılmıştı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿