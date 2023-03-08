Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından 2'si ölü bulundu, canlı bulunan 2'si ülkelerine geri döndü

Meksika’da kaçırılan 4 ABD vatandaşından canlı bulunan 2'si ülkelerine geri döndü.

BBC'nin ABD yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Meksika'ya yaptıkları seyahat sonrasında kaçırılan 4 ABD vatandaşından biri ağır yaralı 2 kişi, ailelerine ulaştı.

Aileleri, bu kişilerin estetik ameliyat olmak için Meksika'ya gittiğini söyledi.

Olayla ilgili, 24 yaşındaki Jose N isimli bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Canlı bulunan 2 kişinin yanı sıra hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin de ülkeye getirildiği aktarıldı.

Tamaulipas Savcısı Irving Barrios, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meksika'nın Matamoros kentindeki ABD konsolosluğuyla işbirliği içerisinde hayatta kalan kişilerin dün ABD'ye teslim edildiğini söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 3 Mart'ta 4 ABD vatandaşının, Meksika'nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten kısa bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğrayarak kaçırıldığını duyurmuştu.

Kaçırılan 4 Amerikalının bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için FBI, 50 bin dolarlık ödül koymuştu.

Dün, 4 ABD vatandaşından 2'sinin ölü bulunduğu, birinin yaralandığı diğerinin ise hayatta olduğu bildirilmişti.

Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD'nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı olan ilaçları temin etmek üzere Meksika'ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD'de vatandaşların tedavi amacıyla sınırı geçtiği biliniyor.