MEKSİKA'DA SEL: 5 ÖLÜ

MEKSİKA'DA SEL: 5 ÖLÜ

Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. 

Michoacan eyaleti yetkilileri, Periban kentinde aşırı yağışların Cutio Nehrinin taşmasına neden olduğunu bildirdi. 

Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu kaydetti.

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