Meksika’da FBI 50 bin dolar ödül koydu

Meksika'nın Matamoros şehrinde dört ABD vatandaşı kaçırıldı. ABD'nin Meksika Büyükelçiliği ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ABD vatandaşlarının sınırı geçtikten kısa süre sonra silahlı kişilerce kaçırıldığını açıkladı.

ABC News haber sitesinin aktardığına göre, ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği, konuyla ilgili 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, FBI'ın 3 Mart'ta Matamoros'ta dört kişiyi kaçıran şüpheli veya şüphelileri teşhis etmek için halktan yardım istediği ifade edildi. FBI'ın ve Meksika'daki kolluk kuvvetlerinin olayı soruşturduğu kaydedilen açıklamada, FBI'ın olayın faillerinin yakalanması ve ABD vatandaşlarının iadesi için 50 bin dolar ödül vereceği bilgisi paylaşıldı.

SINIRI GEÇTİKTEN KISA SÜRE SONRA ATEŞ AÇILDI

Olayla ilgili olarak büyükelçiliğin paylaştığı bilgilere göre, 3 Mart 2023'te dört ABD vatandaşı, Kuzey Carolina plakalı beyaz bir minibüsle Matamoros, Tamaulipas'a geçti. Araç, Meksika'ya geçtikten kısa bir süre sonra kimliği belirsiz silahlı kişilerce durduruldu. Silahlı kişiler, dört ABD vatandaşını başka bir araca bindirip olay yerinden kaçtı.

FBI'dan yapılan açıklamada da ABD’nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden dört kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi. Açıklamada, "4 ABD'li, olay yerinden silahlı kişilerce alınarak araca bindirildi" ifadesine yer verildi.