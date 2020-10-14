Miçotakis: "Bu şartlar altında görüşmelere devam etmeyeceğiz"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırmalar için yayınlanan NAVTEX’e tepki gösterdi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi vesilesiyle yaptığı açıklamada Yunanistan’ın, Türkiye ile verimli bir diyalog için her zaman hazır olduğunu söyleyen Miçotakis, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırmalar için yayınlanan NAVTEX mesajına işaret ederek, “Bu şartlar altında görüşmelere devam etmeyeceğiz” diye konuştu.

Alman mevkidaşı ile dün görüşen Dendias ise Türkiye’nin eylemleri ile söylemlerinin örtüşmediğini ileri sürdü.

Dendias, “Türkiye’nin ihlallerdeki ısrarı, bizi uluslararası meşruiyetin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını tartışmaya mecbur bırakmaktadır” dedi.