Miçotakis: "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

BM toplantısı için gittiği New York'ta dün yabancı konuklarla bir araya gelen Miçotakis, uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirterek, “Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim” dedi.

Erdoğan, konuşmasında Yunanistan’ın mülteci politikasına tepki göstererek şunları söylemişti:

"Mülteci krizi kendilerine daha iyi gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar örmekle, insanları kamplara doldurmakla çözülemez. Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerin giderek arttığını görüyoruz. Türkiye olarak yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyalara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir."